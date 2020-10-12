В Афинах напали на Михаила Саакашвили
В воскресенье, 11 октября, в Греции неизвестный напал на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает телеканал Mtavari.
Саакашвили прибыл в Афины, чтобы провести там встречу с эмигрантами из Грузии и рассказать своим сторонникам о своих дальнейших планах на родине. У входа в здание, где проходило мероприятия, политика ожидали его противники.
Один из них попытался напасть на Михаила Саакашвили, завязалась потасовка, в результате которой пострадали несколько человек. Нападавшему удалось скрыться.
Напомним, возглавляющий исполком национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в конце августа заявил, что возвращается в Грузию.
А в начале сентября грузинская оппозиция заявила о намерениях выдвинуть Саакашвили на пост премьера в случае победы на выборах.
Между тем, в Минюсте Грузии заявили, что Саакашвили на родине ждет тюрьма.