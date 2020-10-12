В Киеве Дуда посетил памятник жертвам Голодомора и начал встречу с Зеленским. Видео
В понедельник, 12 октября, президент Польши Анджей Дуда, который вчера прибыл в Киев с официальным визитом, начал встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.
Видео церемонии встречи двух лидеров опубликовал Офис президента в Facebook.
Перед встрече с Зеленским Дуда посетил памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
Также Дуда встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Переговоры коснуться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, в частности ситуации на Востоке Украины и Беларуси.
Также во время переговоров будут подняты исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры руководители институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.
Напомним, ранее сообщалось, что Дуда почтил память жертв Катыни на военном кладбище в Быковне.
Также "Страна" подробно писала, что будет делать и куда поедет в Украине президент Польши Дуда.