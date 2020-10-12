В понедельник, 12 октября, президент Польши Анджей Дуда, который вчера прибыл в Киев с официальным визитом, начал встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

Видео церемонии встречи двух лидеров опубликовал Офис президента в Facebook.

Перед встрече с Зеленским Дуда посетил памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Также Дуда встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Переговоры коснуться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, в частности ситуации на Востоке Украины и Беларуси.

Также во время переговоров будут подняты исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры руководители институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.

Напомним, ранее сообщалось, что Дуда почтил память жертв Катыни на военном кладбище в Быковне.

Также "Страна" подробно писала, что будет делать и куда поедет в Украине президент Польши Дуда.