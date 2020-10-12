В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что Интерпол решил снять с международного розыска украинского судью Николая Чауса, которого подозревают в получении взяток.

Об этом говорится в Telegram-канале "Сливы и груши", который связан с "Украинскими новостями".

"Теперь его красная карточка отсутствует в базе Интерпола", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент Чаус проживает в Молдове.

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Верховная Рада поддержала представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. При этом Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года он сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. Впрочем, до сих пор экстрадиция так и не произошла.

Глава МИД Молдовы объяснил задержку экстрадиции Чауса переходом страны к новой правоохранительной системе.