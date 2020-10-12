Предвыборный политический скандал в Николаеве, где власти пытаются вывести из гонки своего главного конкурента партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (один из лидеров региона по электоральным симпатиям - Ред.), может сослужить "Слугам народа" является серьезной политической ошибкой партии президента.

Об этом политический аналитик Андрей Бодров написал на своей странице в Facebook.

"Опросы за последний год упорно твердят: рейтинг партии власти постоянно снижался. Скандалы вокруг депутатов и чиновников действовали на поддержку "Слуги народа" как поток горячего воздуха на свежевыпавший снег. Естественно, "залеты" команды били и бьют по рейтингу президента. Местные выборы только подлили масла в этот огонь.

Личное вмешательство Арахамии в процесс регистрации списка ОПЗЖ в Николаеве - один из таких "шедевров".

Понятно, что слухи о скором смещении с поста руководителя фракции подогревали его желание доказать свою эффективность в "решении вопросов".

Но все всплыло на свет божий и, с учётом скандала вокруг его действий, получилось, что Давид только подставил в очередной раз Зеленского под огонь критики как внутри, так и за пределами страны - отчёты наблюдателями отправлены и вернуть их возможности уже нет.

Уже ползут кулуарами разговоры, что власть боится конкурентов (в Николаеве ОПЗЖ претендует на создание крупной фракции) и президент, если не лично отдавал команды, то прекрасно знал о таких действиях.

Т.е. инициатива Арахамии, вместо предполагаемого результата, опять ударила по рейтингам, только ухудшая ситуацию на местах.

С учётом высокой поддержки ОПЗЖ в таких как Николаев городах, эти действия вполне могут спровоцировать ответное противодействие уже со стороны избирателей, вплоть до массовых протестов. Если люди выйдут на улицы, то и авторитет президента не спасет местные власти от поражения", - написал Андрей Бодров.

Ранее "Страна" сообщала, что "Оппоплатформа" обратилась к Зеленскому по поводу попыток "слуг народа" сорвать участие партии в выборах в Николаеве.