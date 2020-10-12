В Киеве резко сократилось число новых случаев коронавируса. По данным на утро понедельника, 12 октября, количество больных Сovid-19 увеличилось на 196 человек (в воскресенье было +502). Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня", поскольку в выходные работают меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

Среди новых инфицированных 109 женщин (от 20 до 84 лет), 68 мужчин (от 19 до 83 лет), 5 девочек (от 11 до 16 лет) и 14 мальчиков (от года до 17 лет). Также заболели пять медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 91 человек, а всего коронавирус преодолели 9793 жителя Киева.

Градоначальник уточнил, что за минувшие сутки от болезни скончались 6 человек, а всего смертельных случаев в Киеве насчитывается 487 человек.

Всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на сегодня в столице уже 27 693.

По данным столичного мэра, за минувшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 56, Днепровском - 36, Дарницком районе - 32 случая.

Вместе с тем всю прошлую неделю в Киеве росло число больных и количество госпитализированных. И с сегодняшнего дня столица вновь попала в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве, Одессе и Мариуполе построят большие госпитали для больных коронавирусом.

Также мы сообщали, что в МОЗ назвали регионы Украины, где в больницах напряженная ситуация с коронавирусными пациентами.