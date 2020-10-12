За минувшие сутки 43 человека скончались от коронавируса, среди них 17-летний парень, болевший онкологическим заболеванием. Это третий случай смерти несовершеннолетнего в Украине от Covid-19.

Об этом во время брифинга в понедельник, 12 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, также ухудшается ситуация и с количеством госпитализированных больных. Так, в Киеве, Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях больницы переполнены более, чем на 70%.

Кроме того, выросло количество больных пневмонией. С лета их число увеличилось в пять раз.

"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, сегодня Украина перешла планку в пять тысяч смертей от коронавируса. Так, из 265 454 случаев коронавируса 5 015 оказались летальными (+43 за минувшие сутки).

Как сообщалось, раннее медики назвали категорию пациентов, которые умирают от коронавируса чаще всего.