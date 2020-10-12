В Украине продолжается подготовка конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. Организационный комитет утвердил состав жюри, которое будет определять победителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

В состав жюри вошли:

председатель Украинского геральдического общества, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского Национальной академии наук Андрей Гречило (председатель жюри);

заведующий сектором генеалогических и геральдических исследований Института истории Украины Национальной академии наук Валерий Томозов (заместитель председателя жюри);

эксперт Института специальных исторических дисциплин при Музее Шереметьевых Богдан Завитий;

художник-график, доцент кафедры дизайна Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука Александр Лежнев;

заведующий отделом Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Наталья Онищенко;

член Украинского геральдического общества, старший научный сотрудник Черниговского областного исторического музея им. В. В. Тарновского Игорь Сытый;

президент Украинской секции Международной ассоциации арт-критиков АИС под эгидой ЮНЕСКО, научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского Национальной академии наук Зоя Чегусова;

член Украинского геральдического общества Николай Чмырь;

заслуженный работник культуры Украины, кандидат искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник, проректор по научной работе Львовской национальной академии искусств Роман Яцив;

искусствовед, главный специалист Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования, секретарь жюри Наталья Пашкова.

Срок проведения конкурса - с 1 октября по 1 ноября 2020 года, подведение итогов конкурса - до 1 декабря 2020 года.

Согласно ст. 20 Конституции Украины (принята в 1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Напомним, "Страна" уже писала о том, зачем Рада решила создать новый герб Украины и каким он будет.

Также мы сообщали, что Дробович не поддержал идею создания большого герба Украины и предложил отложить ее на 50 лет.