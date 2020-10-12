Объявлен состав жюри конкурса эскизов большого герба Украины
В Украине продолжается подготовка конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. Организационный комитет утвердил состав жюри, которое будет определять победителя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
В состав жюри вошли:
- председатель Украинского геральдического общества, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского Национальной академии наук Андрей Гречило (председатель жюри);
- заведующий сектором генеалогических и геральдических исследований Института истории Украины Национальной академии наук Валерий Томозов (заместитель председателя жюри);
- эксперт Института специальных исторических дисциплин при Музее Шереметьевых Богдан Завитий;
- художник-график, доцент кафедры дизайна Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука Александр Лежнев;
- заведующий отделом Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Наталья Онищенко;
- член Украинского геральдического общества, старший научный сотрудник Черниговского областного исторического музея им. В. В. Тарновского Игорь Сытый;
- президент Украинской секции Международной ассоциации арт-критиков АИС под эгидой ЮНЕСКО, научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского Национальной академии наук Зоя Чегусова;
- член Украинского геральдического общества Николай Чмырь;
- заслуженный работник культуры Украины, кандидат искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник, проректор по научной работе Львовской национальной академии искусств Роман Яцив;
- искусствовед, главный специалист Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования, секретарь жюри Наталья Пашкова.
Срок проведения конкурса - с 1 октября по 1 ноября 2020 года, подведение итогов конкурса - до 1 декабря 2020 года.
Согласно ст. 20 Конституции Украины (принята в 1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".
Напомним, "Страна" уже писала о том, зачем Рада решила создать новый герб Украины и каким он будет.
Также мы сообщали, что Дробович не поддержал идею создания большого герба Украины и предложил отложить ее на 50 лет.