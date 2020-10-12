Европейский союз продлил санкции против России на год – до 16 октября 2021 года из-за применения химического оружия.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС, передает "ТАСС".

"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек - пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех - с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

В то же время в документе говорится, что санкции были введены против сирийского Центра научных исследований и изысканий. Решение о продлении было принято без обсуждений.

Напомним, ранее мы писали, что послы Европейского Союза намерены продлить санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины, в частности аннексию Крыма, еще на один год.

Также сообщали, что Германия может ввести санкции против России.