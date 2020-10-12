Несмотря на стремительно ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом и предстоящее ужесточение карантина, националисты планируют 14 октября, в День защитника Украины и День УПА, провести в Киеве Марш УПА.

"Стране" стали известны подробности о предстоящем мероприятии.

В марше УПА "Бой коллаборантам" примут участие "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Движение начнется в 14:00 в парке Шевченко, участники мероприятия пройдутся по главным улицам Киева.

В описанию к афише на странице ВО "Свобода" в Facebook отмечено, что главное требование марша - принять закон о коллаборантах - огласят в завершении марша возле Офиса президента.

На вопрос "Страны", состоится ли марш, если в Киеве введут тотальный карантин, пресс-секретарь ВО "Свобода" Христина Равлюк ответила пространно: "Если введут, тогда и будем решать".

Также Равлюк заявила, что разрешение на проведение мероприятий дает Киевская городская государственная администрация.

"Мероприятие состоится в соответствии с рекомендациями и согласно карантинных норм Минздрава и КГГА", - сказала она.

В пресс-службе "Правого сектора" заявили, что марш пройдет, несмотря на ужесточение правил карантина, но участников будут предупреждать о необходимости придерживаться дистанции.

"Мы не только планируем принимать участие, мы одни из организаторов вместе с Нацкорпусом и Свободой. Марш 14 октября стал своеобразным ежегодным смотром националистических сил, так что мы, конечно, будем там присутствовать. В предыдущие годы собиралось несколько десятков тысяч человек, что будет в этом году - не могу сказать из-за эпидемии. Марш пройдет, несмотря на ужесточение правил карантина. Постараемся соблюдать дистанцию и предупредим про обязательное ношение масок на акции", - заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Напомним, украинцев предупредили о массовых проверках документов на День защитника.

Также мы писали о том, что во вторник Кабмин ужесточит карантин в Украине. Кафе и развлекательные заведения в "красных" и "оранжевых" коронавирусных зонах должны будут закрываться до 22:00, а все массовые мероприятия будут запрещены.

Это связано с тем, что на прошлой неделе в Украине несколько дней подряд устанавливались антирекорды по коронавирусу. Число новых случаев Covid-19, которое фиксировалось за сутки, приблизилось к отметке в 6 000.