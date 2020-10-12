Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в Конституцию Украины об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые предлагает Россия, на сегодняшний день не возможны, а передавать контроль над границей с РФ на Донбассе Украине после выборов на оккупированном Донбассе - неправильно.

Об этом глава страны заявил в интервью программе "Hard Talk" на ВВС, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, о том, что подписал господин Порошенко - да, они есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны", - сказал он.

Также Зеленский заявил, что передача границы украинской власти на Донбассе после выборов там - это неправильно.

"Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по Минску. Да, есть такое, что надо, чтобы Минск был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время…", - отметил он.

Напомним, в конце сентября вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что особого статуса Донбасса в Конституции Украины не будет.

Кроме того, сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при необходимости парламент может до конца 2020 года продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО.