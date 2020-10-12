Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас находится на пути к членству НАТО, но Киеву нужна поддержка.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, видео обнародовано в YouTube.

"Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО - это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 тысяч, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", - сказал президент.

Зеленский уверен, что членство Украины в НАТО будет очень важным сигналом для России.

"У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно - страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - рассказал он.

Зеленский об отношениях Украины и НАТО. Смотреть с 9:30. Видео: YouTube/BBC News Украина

Напомним, в ходе этого же интервью Зеленский рассказал, что уволит генпрокурора Ирину Венедиктову, если не увидит результатов ее работы до конца года.

Также "Страна" рассказывала, что Зеленский в интервью BBC пообещал уйти с поста президента Украины, если не получится добиться мира на Донбассе.