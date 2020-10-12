Президент Владимир Зеленский считает, что одна боевая потеря за 75 дней перемирия на Донбассе - это победа Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью ВВС, видео обнародовано в YouTube.

"За 75 дней боевых потерь – один человек погиб. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все то, что обещали", - сказал он.

При этом, по словам Зеленского, и сейчас продолжают фиксироваться нарушения в режиме прекращения огня, но есть большая разница между нынешними цифрами и теми, что были раньше.

"Мы реально не реагируем на какие-то единичные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта", - заявил президент.

Зеленский о перемирии - с 04:50

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский пообещал уйти с поста президента, если не добьётся мира на Донбассе.

Также глава государства заявил, что уволит Венедиктову, если не увидит результатов ее работы до конца года.