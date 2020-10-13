В среду, 14 октября, украинцы станут очевидцами важного астрономического явления - противостояния Марса. Это означает, что Красную планету можно будет увидеть на небе невооруженным глазом из-за ее нахождения на минимально близком расстоянии от Земли.

Что известно про астрономическое явление

Противостояние - это положение Марса, Земли и Солнца на единой линии, что происходит один раз в 2 года. Земля оказывается точно между Солнцем и Марсом и Красная планета становится видна на ночном небе.

14 октября в 2:28 по киевскому времени Марс будет ближе всего к Земле - на расстоянии 62,6 миллиона километров, но наблюдать за ним можно уже накануне. Его будет видно всю ночь даже в условиях городской засветки: появится вечером на востоке, ночью окажется на юге, а к утру перейдет на запад. В отличие от звезд, Марс светит немигающим светом.

Московский планетарий сообщает, что для наблюдения нынешнее противостояние Марса станет лучшим за последние 32 года. При этом блеск планеты достигнет значений 2,62m, что ярче Сириуса и Юпитера. Только в августе 2018-го Марс находился ближе к Земле (на расстоянии около 60 млн. км), но был виден в условиях полного затмения Луны и низко над горизонтом.

Яркий красноватый диск Марса можно увидеть даже в длиннофокусный объектив или бинокль, а хороший телескоп позволит рассмотреть поверхность планеты: южную полярную шапку и светлые с темными области.

Наряду с обычными противостояниями раз в 18 лет бывают великие противостояния, когда Марс подлетает к Земле ближе, чем на 60 млн км. Такие моменты - прекрасная возможность для науки. Например, так были открыты спутники Фобос и Деймос и обнаружены марсианские "каналы" в сентябре 1877 года, когда Марс приблизился к Земле на 56,4 млн км.

Прогноз для каждого знака Зодиака

Астрология связывает противостояние Марса с началом военных конфликтов. Представители Зодиака могут ощутить тревожность и беспокойство за несколько дней до обозначенного явления. Спустя несколько дней после 14 октября многие цели может постичь фиаско, а конфликты достигнут своей кульминации.

Овен - вам необходимо снизить уровень нервного беспокойства и перенаправить энергию в конструктивное русло.

Телец - противостояние Марса станет периодом неприятных волнений и некоторых опасений. Необходимо быть внимательными с тайными недоброжелателями.

Близнецам необходимо воздержаться от любых путешествий и массовых мероприятий, как бы вас не тянуло на авантюры. Близкое окружение может преподнести вам неприятные сюрпризы.

Ракам нужно воздержаться от рисковых действий в рабочей сфере. Время неподходящее для увольнений или трудоустройства. Лучше не планировать ничего на будущее - время неблагополучное также для постановки целей.

Для Львов период может принести некоторые изменения в финансовом плане. Также следует воздержаться от переезда.

Девам стоит провести 14 октября в безопасном месте. Звезды советуют не обременять себя кредитными обязательствами или займом.

Энергия Марса вызовет ссоры Весов со второй половинкой. Помните о возможном конфликте и гасите недопонимание с самого начала.

У Скорпионов под удар попадает аспект здоровья и работы. Постарайтесь позаботиться о благополучии этих сфер в среду, 14 октября.

Стрельцам нужно ответить отказом в случае, если вас пригласят в кино или на выставку. В общественных местах вас могут подстерегать проблемы.

У Козерогов под ударом окажется сфера дома и семьи. Не вздумайте совершать какие-то операции с недвижимостью, проявляйте максимум дипломатии с домочадцами.

Водолеев может ожидать негативное влияние на учебе или в поездках. Не отправляйтесь в командировки, проверяйте поступающую вам информацию и не вступайте в конфликты с партнерами.

Рыбам нужно переосмыслить вопросы карьеры, финансовых благ и имущества. Негативные изменения могут наблюдаться во взаимоотношениях с начальством или сотрудниками. Избегайте серьезных сделок, публичных выступлений и крупных трат.