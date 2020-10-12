Утром в понедельник, 12 октября, в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, несмотря на гуманитарное перемирие, уже дважды включали сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в первый раз сирену включали в 07.30, а второй раз около 11:00 (по времени Киева - Ред.). В отдалении от города время от времени раздаются глухие взрывы.

Между тем, в Степанакерте 12 октября должны пройти похороны военных, погибших в последние две недели, чьи тела удалось доставить в город благодаря гуманитарному перемирию. Местные жители опасаются идти на похороны из-за возможных ракетных атак.

Напомним, в ходе переговоров 9 октября в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе.

Впрочем, взаимные обвинения в его нарушении начались буквально на следующий день. 12 октября Ереван и Баку также заявили об обстрелах в Карабахе, а в Москву прибыл глава МИД Армении, ожидают и его коллегу из Баку.