Заведующий лабораторией Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский предостерег власти от введения полного локдауна в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В такой ситуации отсутствия какого-либо арсенала рациональных действий и невозможности из этого бюджета вытащить еще что-то, новый локдаун может стать имитацией деятельности. Хотелось бы предостеречь исполнительную власть от этого шага, во-первых и крупные предприятия, и мелкий и средний бизнес, которые без государственной поддержки с трудом оправились после первого локдауна. Во-вторых, он опять растянет первую волну и еще более усугубит проблемы", - считает Волянский.

По его словам, за последние месяцы карантина отсутствие рационального мышления в отношении коронавируса стало нормой и все забыли про другие болезни.

"В последние дни основная тональность комментариев ситуации с коронавирусом - трагическая. Количество инфицированных перешагнуло 5 000 за сутки, количество летальных исходов превысило 100. В воздухе запахло новым локдауном. Сразу после выборов, которые должны состояться при любой погоде.

Первый ответ, приходящий на ум: "Ну и что?" Даже 150 летальных исходов - это только 10% ежесуточных летальных исходов в Украине. К 1 января 2021 года Сovid унесет 12-15 тысяч жизней, это 2-2,5% всех летальных исходов.

Коронавирус - основная тема новостей. Каналы и порталы соревнуются с исполнительной властью: кто больше напугает еле живое от страха население. Все (власть, медики, рядовые граждане) забыли об инфарктах, онкологии, туберкулезе и СПИДе. Отсутствие рационального мышления в отношение covid-19 стало нормой. Я постоянно слышу праведные обвинения типа "у вас же не умирали родные...", "вы переболели, теперь вам хватает наглости высокомерно поучать других...".

При этом смертельно боящиеся боятся даже сдавать анализ на антитела чтобы выявить 5-10% бессимптомно переболевших", - пишет врач.

Волянский пояснил, что в Украине первая волна коронавируса начинается только сейчас, так как в момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). Затем в мае-июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение. В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до 50.

"Только теперь мы встречаем настоящую первую волну. Только сейчас началась фаза быстрого роста (3-й рисунок), которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150-200 летальных исхода в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20-30%) в апреле-мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали 7 месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 000 коек", - рассказал иммунолог.

"Сегодня министр здравоохранения на утреннем брифинге обратился к пожилым людям. Попросил почаще пользоваться антисептиком и не выходить из дома без крайней необходимости. Иных вариантов защиты групп риска, похоже, у исполнительной власти нет", - добавил он.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине ужесточают карантин и ждать ли нам локдауна.

Как сообщалось, сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.