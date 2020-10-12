Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что сегодня министры Евросоюза на плановом заседании обсудят ситуацию в Беларуси, а также введение санкций против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы должны признать, что со времени нашей последней встречи ничего не улучшилось. Режим Лукашенко продолжает применять насилие, мы по-прежнему видим аресты мирных демонстрантов", - сказал он.

В связи с этим Маас выступил с инициативой, чтобы в новый пакет санкций был включен лично Лукашенко.

"Я предложил подготовить почву для нового пакета санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке", - рассказал он.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, в день выборов президента. ЦИК объявила предварительные результаты, в соответствии с которыми победу одержал Лукашенко. Однако на улицы вышли тысячи людей, которые не поверили этому и потребовали проведения честных выборов. С тех пор по всей стране проходят митинги и акции протеста, впрочем, если в начале августа они проходили с избиениями и задержаниями протестантов, то со временем ситуация смягчилась.

Несмотря на протесты в Беларуси, 23 сентября в минском Дворце Независимости прошла тайная инаугурация президента Александра Лукашенко.

В свою очередь ряд стран, в числе которых и Украина, отказались признавать результаты выборов и заявили, что Лукашенко не является легитимным главой республики.