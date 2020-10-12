Президент Молдовы Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок, заявил, что если выиграет выборы, то готов защищать свою победу до конца.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА "Новости".

Так, по словам Додона, в случае, если его снова изберут президентом, он готов вывести людей на улицы, чтобы защитить свою победу.

Отметим, что президентские выборы в Молдове должны состояться уже через три недели, 1 ноября 2020 года. Это четвертые прямые выборы главы государства.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Молдове оппозиция требовала наказать премьера за свадьбу сына во время карантина.

Также мы писали, что 10 августа президент Молдовы Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.