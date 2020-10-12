Додон выведет людей на улицы, если нужно будет защищать победу на выборах президента Молдовы
Президент Молдовы Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок, заявил, что если выиграет выборы, то готов защищать свою победу до конца.
Об этом сообщает Telegram-канал РИА "Новости".
Так, по словам Додона, в случае, если его снова изберут президентом, он готов вывести людей на улицы, чтобы защитить свою победу.
Отметим, что президентские выборы в Молдове должны состояться уже через три недели, 1 ноября 2020 года. Это четвертые прямые выборы главы государства.
Напомним, "Страна" писала о том, как в Молдове оппозиция требовала наказать премьера за свадьбу сына во время карантина.
Также мы писали, что 10 августа президент Молдовы Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.