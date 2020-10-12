Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить генпрокурора Ирину Венедиктову, если она до конца текущего года не покажет результата, то есть если не начнутся обещанные украинцам посадки.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, видео обнародовано в YouTube.

Владимир Зеленский пояснил, что предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка был уволен именно потому, что за полгода работы он не показал результатов - не начались обещанные командой президента посадки.

"Я просто сразу сказал:" Ребята, мы идем строить страну. Идем менять. Мы с вами равны. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы - профессионал, идите. И если через полгода вы не покажете реальный результат, кто бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры ..." - сказал Зеленский.

На предположение собеседника о том, что полгода - это слишком короткий срок, чтобы делать выводы об эффективности работы, президент заявил, что больше времени нет.

"Нет, нет времени, понимаете? Вот и все. Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский о генпрокуроре - с 15:55

Напомним, также Зеленский в интервью ВВС пообещал уйти с поста президента, если не добьётся мира на Донбассе.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Британии пишут о визите Зеленского.