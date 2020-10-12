Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на нынешних выборах, набрав 90,9% голосов избирателей. Сразу после этого в столице - городе Душанбе - были усилены меры безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах с 90,92% голосов, итоговая явка составила 85,39%", - говорится в сообщении.

После этого в столице Таджикистана Душанбе были усилены меры безопасности: на улицы была выведена спецтехника, а возле здания Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) закрыли кафе и рестораны.

Уточняется, что подобных мер не принималось ни на прошлых президентских, ни парламентских выборах.

Напомним, в ЦКВР Таджикистана объявили о завершении выборов президента страны и приступили к подсчетам голосов. Избирательные участки были закрыты в 20:00 по местному времени.

Также "Страна" писала, что в воскресенье, 11 октября, в Таджикистане прошли очередные президентские выборы, которые оппозиция Таджикистана призывала бойкотировать.