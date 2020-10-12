В ночь на 12 октября в Мукачево на Закарпатье горела лыжная фабрика "Тиса". В здании производственного цеха со складским помещением вспыхнул пожар на крыше.

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Мукачевская лыжная фабрика "Тиса" расположена на улице Свято-Михайловской. Пожар в одноэтажном здании одного из производственных цехов возник в 02:00 понедельника, 12 октября.

Общая площадь здания составляет 20 тысяч квадратных метров, в 04:55 спасателям удалось локализовать огонь на площади 9 тысяч квадратных метров, а к 08:35 ликвидировать пожар",- уточнили в пресс-службе.

На месте работали 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, недавно в Харькове масштабный пожар едва не уничтожил частные дома, сгорели две постройки.

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