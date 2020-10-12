Актер Михаил Ефремов, который в ожидании этапа сейчас находится в СИЗО, увлекся настольным теннисом.

Об этом со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова сообщает Telegram-канал Mash.

Михаил Ефремов находится в СИЗО-5 в Москве. Там он посещает спортзал - специальную оборудованную под занятия спортом камеру. В ней есть стол для настольного тенниса, несколько тренажеров, банкетка для штанги, гантели, гири и беговая дорожка.

Актер увлекся пинг-понгом. Он заказал у родственников ракетки. По правилам СИЗО, играть с мячом он может только с сокамерниками. В перерывах между партиями Ефремов отвечает на письма фанатов - ему они приходят пачками.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и штрафу.

Также мы писали о том, что адвокат Ефремова будет добиваться условного срока для актера из-за его раскаяния.