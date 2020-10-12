На среду, 14 октября, в Киеве запланирован "Марш УПА 2020".

Это традиционное шествие националистов на День защитника Украины, который является государственным выходным. И совпадает с днем Украинской повстанческой армии (таким было символическое решение времен Порошенко).

То есть ультраправые в среду отмечают два праздника в одном.

Националисты из "Правого сектора", "Свободы" и Нацкорпуса собираются дойти до Офиса президента и потребовать разрешить открывать огонь на Донбассе, лишить лицензии ряд телеканалов и принять закон о коллаборационизме. Марш носит название "Бой коллаборантам".

Интересно, что все это пройдет во время карантина. Киев находится в оранжевой зоне, и массовые мероприятия в ней ограничены до показателя 1 человек на 20 квадратных метров.

Очевидно, что это требование соблюдено не будет. Но националисты не впервые игнорируют карантинные ограничения - и, как показала практика, ответственность не несут ни участники акций, ни организаторы.

Собрали информацию о готовящемся марше.

Кто участвует

Организаторами мероприятия выступают Национальный Корпус, ВО Свобода и Правый Сектор.

В Нацкопусе также назвали также еще ряд подконтрольных ему сообществ, участвующих в Марше. Среди них - "Меч Украинской Нации", "Центурия", "Юношеский Корпус", "Пламя", "Ветеранское братство", "Братство непокоренных", "Институт национального развития".

Это все ответвления организации Андрея Билецкого. Как, например, "Центурия", которая возникла в этом году. По сути это стало ребрендингом "Нацдружины".

Еще одна организация - "Юношеский корпус" - функционирует с 2015 года и занимается "системой национально-патриотического воспитания, который опирается на опыт педагогов, участников АТО и волонтеров".

Этот корпус участвовал, в частности, в таких мероприятиях, как марш в честь 75-летия дивизии СС "Галичина" во Львове.

Как пойдут и что потребуют

Все три организации заявили о едином формате марша. Он начнется в 14:00 с митинга в парке Шевченко, затем пройдут по бульвару Шевченко и свернут на Крещатик.

На Майдане они остановятся, чтобы минутой молчания почтить погибших во время Революции достоинства и тех, кто воевал на Донбассе.

Конечной точкой станет Офис президента на Банковой, где участники Марша выдвинут требования к власти.

Анонс мероприятия в Facebook

Первое требование - принять закон "О защите украинской государственности от коллаборационизма".

Предполагается, что в правовом поле появится понятие "коллаборационист", после чего должна быть создана спецкомиссия, которая займется преступлениями коллаборационистов. А на граждан подозреваемых в пророссийской деятельности, по задумке радикалов, должны обратить внимание в СБУ и Нацполиции.

Интересно, что создание закона "о коллаборантах" анонсировал недавно в Раде вице-премьер Алексей Резников.

Правда, он имел в виду жителей ОРДЛО, которые получат после реинтеграции Донбасса "переходное правосудие". Националисты же имеют в виду вбще всех, кто, по их мнению, разделяет "пророссийские взгляды". Но совпадение риторики ультраправых и "слуг народа", конечно же, показательно.

Также перед офисом президента собираются потребовать лишить лицензии телеканалы, связанные с "Оппозиционной платформой" - 112, NewsOne, ZIK, Интер. А также "Наш" и Киев Live.

Еще один пункт - разрешить украинским военным на Донбассе открывать огонь в ответ. Это попытка торпедировать установившееся на Донбассе перемирие, которое "партия войны" критикует с момента его начала.

Марш и карантин

Как уже говорилось, в Киеве и сейчас сугубо формально провести такой марш нельзя по нормам оранжевой зоны.

При этом завтра Кабмин может вбще запретить все массовые мероприятия в стране.

На вопрос "Страны", состоится ли марш, если в Киеве введут тотальный карантин, пресс-секретарь ВО "Свобода" Христина Равлюк ответила пространно: "Если введут, тогда и будем решать".

Также Равлюк заявила, что разрешение на проведение мероприятий дает Киевская городская государственная администрация.

"Мероприятие состоится в стветствии с рекомендациями и согласно карантинных норм Минздрава и КГГА", - сказала она.

В пресс-службе "Правого сектора" заявили, что марш пройдет, несмотря на ужесточение правил карантина, но участников будут предупреждать о необходимости придерживаться дистанции.

"Мы не только планируем принимать участие, мы одни из организаторов вместе с Нацкорпусом и Свободой. Марш 14 октября стал своеобразным ежегодным смотром националистических сил, так что мы, конечно, будем там присутствовать. В предыдущие годы собиралось несколько десятков тысяч человек, что будет в этом году - не могу сказать из-за эпидемии. Марш пройдет, несмотря на ужесточение правил карантина. Постараемся соблюдать дистанцию и предупредим про обязательное ношение масок на акции", - заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

По итогу киевская мэрия марш запрещать не стала.

В КГГА на запрос "Страны" сообщили, что получили от "Правого сектора" письменное сообщение о проведении в центральной части Киева мероприятия "Марш УПА". На вопрос "Страны", разрешат ли проводить марш с учётом попадания Киева в оранжевую зону карантина, в мэрии сослались на статью 39 Конституции Украины, где идёт речь о свободе массовых собраний, включая акции и митинги.

То есть, запрещать это мероприятие КГГА не будет. В мэрии отметили, что это может произойти только по решению суда.

"Ответственность за соблюдение норм действующего законодательства, в том числе, связанного с установлением карантина и введением усиденных противоэпидемических мер, возлагается на организаторов массового мероприятия, а контроль осуществляют соответствующие правоохранительные органы", - сообщили "Стране" в киевской горадминистрации.

Как проходил марш УПА в 2019 году

В прошлом году на этот марш националисты возлагали большие надежды - он проходил в разгар "Штайнмайер-майдана" против Зеленского.

Президент тогда пытался разводить войска на Донбассе, но ультраправые старались - и временами небезуспешно - этот процесс сорвать.

Интересно, что год назад Нацкорпус и "Свобода" шли в разное время и отдельными колоннами. При этом партия Билецкого двигалась вместе со сторонниками Порошенко, с которыми до президентских выборов была в контрах. Сегодня же три основные силы марша идут вместе. А вот про участие партии экс-президента в акции пока ничего не слышно. Но, не исключено, что

Тогда на улицах Киева удалось собрать около десяти тысяч человек.

Детальнее о прошлогодней акции - в материале "Страны" Зеленский в пассивном большинстве. Главные выводы из акций националистов против Зе и мира на Донбассе.