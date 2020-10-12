Зеленский пообещал уйти с поста президента, если не добьётся мира на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никоим образом не держится за власть. Он так же уточнил, когда и при каких условиях готов покинуть пост главы государства.
Об этом глав государства заявил в интервью BBC.
Зеленский сказал, что никогда не "цеплялся за рейтинги и власть".
"Если я не смогу закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", - заявил он.
Видео BBC News Україна
Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК постановили, что на Донбассе пройдут выборы в районные советы.
Так жк мы рассказывали, что "Слуги народа" привезли в Николаевскую область киношную булаву Зеленского.
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