Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никоим образом не держится за власть. Он так же уточнил, когда и при каких условиях готов покинуть пост главы государства.

Об этом глав государства заявил в интервью BBC.

Зеленский сказал, что никогда не "цеплялся за рейтинги и власть".

"Если я не смогу закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", - заявил он.

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Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК постановили, что на Донбассе пройдут выборы в районные советы.

Так жк мы рассказывали, что "Слуги народа" привезли в Николаевскую область киношную булаву Зеленского.