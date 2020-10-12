Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студентов никто не будет выселять из общежитий силой, несмотря на то, что они представляют потенциальную опасность в связи с коронавирусной ситуацией.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно настаивать на этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса. Я понимаю, что многие из вас уже работают и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом сейчас на "красной" карантинной территории, а также есть социально-незащищенные категории студентов", - говорится в сообщении.

Шкарлет также уточнил, что в официальном документе Минобразования будешь лишь рекомендация относительно выезда студентов из общежития.

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно придерживаться требований дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т. п)", - написал Шкарлет.

Напомним, министерство образования и науки Украины рекомендовало ВУЗам перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября, включительно.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине ужесточат карантин из-за ситуации с коронавирусом.