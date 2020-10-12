Украина перешла планку в пять тысяч смертей от коронавируса. Статистика распространения по регионам
В Украине, где число новых зараженных Covid-19 выросло на 4 420 человек, лабораторно подтверждено уже 265 454 случая коронавируса. Больше всего новых пациентов было выявлено вчера в Харьковской области - 741.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Сообщается, что из 265 454 случаев коронавируса 5 015 оказались летальными (+43 за минувшие сутки). Выздоровели уже 114 410 пациентов с Covid-19 (+903).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 12 октября:
Винницкая область - 7637 (+68)
Волынская область - 9791 (+146)
Днепропетровская область - 8967 (+186)
Донецкая область - 5699 (+50)
Житомирская область - 8464 (+138)
Закарпатская область - 10935 (+85)
Запорожская область - 5589 (+128)
Ивано-Франковская область - 15379 (+182)
Кировоградская область - 1325 (+21)
Киев - 27693 (+196)
Киевская область - 11309 (+213)
Львовская область - 22788 (+200)
Луганская область - 1852 (+26)
Николаевская область - 4708 (+162)
Одесская область - 16770 (+165)
Полтавская область - 4621 (+244)
Ровенская область - 14696 (+203)
Сумская область - 7280 (+418)
Тернопольская область - 15992 (+194)
Харьковская область - 25186 (+741)
Херсонская область - 1985 (+93)
Хмельницкая область - 9011 (+219)
Черновицкая область - 16488 (+169)
Черкасская область - 5668 (+70)
Черниговская область - 5621 (+103)
Напомним, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В список "красных" регионов вошли Сумы и Канев. Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса - "оранжевые".
Также мы писали о том, что в Украине ужесточают карантин: вузы переводят на дистанционку, в "красной зоне" заведения ограничивают время работы до 22:00 и запрещаются массовые мероприятия.