В Украине, где число новых зараженных Covid-19 выросло на 4 420 человек, лабораторно подтверждено уже 265 454 случая коронавируса. Больше всего новых пациентов было выявлено вчера в Харьковской области - 741.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Сообщается, что из 265 454 случаев коронавируса 5 015 оказались летальными (+43 за минувшие сутки). Выздоровели уже 114 410 пациентов с Covid-19 (+903).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 12 октября:

Винницкая область - 7637 (+68)

Волынская область - 9791 (+146)

Днепропетровская область - 8967 (+186)

Донецкая область - 5699 (+50)

Житомирская область - 8464 (+138)

Закарпатская область - 10935 (+85)

Запорожская область - 5589 (+128)

Ивано-Франковская область - 15379 (+182)

Кировоградская область - 1325 (+21)

Киев - 27693 (+196)

Киевская область - 11309 (+213)

Львовская область - 22788 (+200)

Луганская область - 1852 (+26)

Николаевская область - 4708 (+162)

Одесская область - 16770 (+165)

Полтавская область - 4621 (+244)

Ровенская область - 14696 (+203)

Сумская область - 7280 (+418)

Тернопольская область - 15992 (+194)

Харьковская область - 25186 (+741)

Херсонская область - 1985 (+93)

Хмельницкая область - 9011 (+219)

Черновицкая область - 16488 (+169)

Черкасская область - 5668 (+70)

Черниговская область - 5621 (+103)

Напомним, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В список "красных" регионов вошли Сумы и Канев. Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса - "оранжевые".

Также мы писали о том, что в Украине ужесточают карантин: вузы переводят на дистанционку, в "красной зоне" заведения ограничивают время работы до 22:00 и запрещаются массовые мероприятия.