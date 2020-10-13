Во вторник, 13 октября, начинается период ретроградного Меркурия, который окончится 3 ноября. На фоне происходящих вокруг событий эти несколько недель могут принести сдвиги в жизни каждого представителя Зодиака.

Первые дни ретроградного Меркурия станут особо напряженными из-за оппозиции с ретроградным Марсом в Овне, которую образует Солнце в Весах. Постарайтесь отпустить злость и агрессию и поразмыслить над тем, чтобы получить новый взгляд на свою жизнь.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут обрести сегодня совершенно новое понимание жизни, которое будет связано с родными людьми. Звезды рекомендуют вам распрощаться с выматывающей деятельностью и организовать близким счастливую жизнь. Вечер лучше провести в кругу родных. В течение дня вероятны перепады настроения, но ваш природный оптимизм поможет вам справиться.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы привыкли жить под лозунгом "все или ничего". Пришло время поменять механизмы своей жизни и тщательно распланировать хотя бы предстоящую пятилетку. Если планирование сопровождается тревогой и напряжением, подумайте, не слишком ли много вы на себя берете. Уменьшите цели или разбейте на части. В отношениях с партнером будут сложности, но вы сможете найти решение.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы не захотят скучать и терпеть однообразие. Вам может прийти в голову испытать экстремальный отдых, провести время в веселой компании. Вот только договариваться сегодня с людьми, особенно близкими, будет непросто. Сегодня лучше не принимать важных судьбоносных решений, которые касаются ближайших событий.

Рак (22.06 - 22.07)

В целом день пройдет неплохо и принесет новые возможности. Есть шанс, что вы уладите давние разногласия, обратите внимание на новый источник финансов. Встреча с родными оставит приятные впечатления. Также вас может посетить множество интересных идей.

Лев (23.07 - 23.08)

Ваша настойчивость и терпение сегодня помогут преодолеть многие препятствия. Часть дня будет посвящена приятному общению, а вот домашние хлопоты могут утомить и показаться слишком однообразными. Почувствовать себя лучше помогут отдых и творческие занятия.

Дева (24.08 - 23.09)

Представителям этого знака Зодиака сегодня не придется решать сложные и внезапные задачи. В целом день пройдет буднично и рутинно. Возможны какие-то финансовые поступления. Ощутимую помощь вам окажут ваши близкие. День благоприятен для крупных покупок и вложений.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы в этот день могут разбираться в своих чувствах, желаниях и потребностях, которые сплелись в клубок. Разделить свои страхи и намерения от ожиданий может быть не просто, но вы справитесь. Наградой станет ощущение ясности и покоя. В целом день будет насыщен событиями, так что к вечеру вы почувствуете усталость.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Остерегайтесь быть вовлеченными в какие-то интриги и манипуляции, поскольку Меркурий будет находиться сегодня в вашем знаке зодиака. Очень важно быть откровенными с самими собой. Вам вряд ли получится удержать контроль над ситуацией, если не найдете совершенно новые пути решения трудностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день лучше провести тихо, не привлекая к себе внимания, не принимая важных решений. Лучше отказаться от денежных вложений, крупных покупок, не занимайте крупные суммы в долг. С близкими могут наладиться отношения, благодаря тому, что вы станете их понимать лучше.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня и на этой неделе вообще Козероги могут положить конец затянувшимся конфликтам и домашним проблемам. Вам также будет полезным учитывать мнение и интересны окружающих. Действия сообща будут более выгодными, чем борьба в одиночку. Вас ожидает множество переговоров, но вы справитесь.

Водолей (21.01 - 20.02)

Ретроградный Меркурий внесет свою лепту в события дня. Многие обсуждения и переговоры могут продвигаться с трудом. Могут обостриться страхи. Ситуация станет выравниваться, если идти на уступки, причем не только по отношению к другим, но и к себе. Будьте к себе добрее и терпеливее.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам лучше не решать сегодня важные вопросы. Лучше получать информацию, чем делиться своим мнением, поскольку есть риск конфликта и разрыва отношений. Недоразумения поможет разрешить честное, но дружелюбное выяснение проблемы. Вскоре появится шанс получить новы источник дохода.