Во вторник Кабмин ужесточит карантин в Украине. Предварительные решения уже приняты на совещании в Офисе президента, которое прошло на выходных.

"Страна" публиковала основные пункты решений, принятых у Зеленского. Позже нашу информацию подтвердили участники встречи.

Собрали воедино, какие новые меры против коронавируса ждут украинцев уже на этой неделе и чего ожидать нашим соотечественникам в дальнейшем.

Школы и вузы закрываются

Школы досрочно уйдут на каникулы уже с 15 октября. Об этом вчера заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

"12 октября будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно", - написал он в своем телеграм-канале.

Осенние каникулы в этом году должны были начаться 21 октября и продлиться неделю. То есть власти по сути забирают у школьников почти неделю учебного процесса - детей отправляют не на дистанционное обучение, а именно на удлиненные каникулы.

Почему так - в Минобразования не объяснили. Учитывая, что это уже второй школьный локдаун, школы, по идее, давно готовы к дистанционке.

При этом профтехучилища, колледжи и вузы переходят именно на дистанционное обучение. Их отправляют туда с 15 октября по 15 ноября. Также независимо от цвета зоны.

Студенты, которые живут в общежитиях, должны их покинуть. Правда, министр обещает вернуть им уплаченные деньги.

"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года", - заявил Шкарлет.

Заявление министра про общежития вызвало шквал критики: ведь получается студентам нужно за 3-4 дня выселиться, а значит, покинуть Киев.

В итоге сегодня с утра Шкарлет опубликовал новый пост, где заявил, что выселение - это всего лишь рекомендация. И никто насильно никого выгонять не будет.

Детсады и другие учреждения дошкольного образования работу пока не прекращают. Все эти решения рассмотрит Кабинет министров на заседании во вторник, 13 октября.

Кафе и массовые мероприятия

Заведения общепита и развлекательные заведения должны будут закрываться до 22:00. Правда, время их работы сократят только для оранжевых и красных зон, сообщил вчера глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Впрочем, по последнему карантинному зонированию, в "оранжевый" список попали уже 18 областных центров Украины - львиная доля крупных городов Украины. То есть почти по всей стране кафе станут меньше работать.

Радуцкий также заявил, что "массовые гулянки в клубах закончились". Запрещаются и все массовые мероприятия.

Означает ли это, что клубы вообще закроются - пока непонятно. Поскольку "гулянки" в них по определению массовые. Но можно в логике слов нардепа предположить, что запретят и банкеты в ресторанах - дни рождения, свадьбы и так далее.

Напомним, что весной, когда открыли рестораны после карантина, власти ограничили количество людей за одним столиком - по четыре человека. Вернут ли нечто подобное сейчас - пока неизвестно.

Но вернемся к массовым мероприятиям, которые будут запрещены. Речь о концертах, фестивалях и конечно же митингах.

Впрочем, есть сомнения, что политические акции прекратятся - тем более в предвыборный период. Буквально на днях, 14 октября, состоится очередной "Марш УПА". Он соберет несколько тысяч участников, которые будут в большинстве без масок и пройдут по Киеву, не соблюдая дистанции.

Как показала практика, националисты обычно игнорируют карантинные ограничения, за что их никто не штрафует. Посмотрим, повторится ли эта тенденция. Но если да - то и у других украинцев теряется мотивация соблюдать запреты.

Новые штрафы

Радуцкий заявил, что нардепы в ближайшее время ужесточат ответственность за нарушение карантинных мер.

Речь о владельцах помещений, куда запрещен вход без маски. Это все общественные места закрытого типа: рестораны, магазины, ТРЦ, салоны красоты, органы власти, социальные учреждения, транспорт и так далее.

Владельцев таких помещений - то есть физических и юридических лиц - хотят штрафовать на 3400-5100 гривен за пропуск людей без маски.

Пока непонятно, за каждого человека или по совокупности нарушений. Но уже обращает на себя внимание, что этот штраф намного ниже, чем взыскания для обычных граждан. С них за отсутствие маски в общественном месте берут 17 тысяч гривен.

Почему столь лояльное отношение к бизнесу и драконовское - к отдельному гражданину, обоснований никто не приводит.

Больницы, тесты, кислород

На совещании у Зеленского приняли ряд мер медицинского характера.

Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов отправляют на работу в инфекционные больницы.

В Киеве, Одессе и Мариуполе развернут новые госпитали для приема коронавирусных больных. В столице под это могут занять Дворец спорта. По словам Радуцкого, идет подготовка, но не факт, что госпитали откроют - это произойдет лишь случае заполнения обычных больниц.

Количество ПЦР-тестов увеличат с 30 до 50 тысяч в сутки. В общем, ждем теперь новых антирекордов.

80% койкомест для больных коронавирусом собираются оборудовать кислородом. Впрочем, это не новость - данную норму принял еще Кабмин в пятницу.





"В воздухе запахло новым локдауном"

По данным "Страны", на прошлой неделе, на фоне резкого ухудшения показателей по коронавирусу, власти обсуждали возможность введения и более жестких мер карантина в общенациональном масштабе. Но, по итогу, от этой идеи отказались как минимум до выборов (сами выборы также, соответственно, отменять не будут).

Такое решение было принято, в том числе, и по политическим причинам - более жесткие меры привели бы к сильном удару по рейтингам "Слуги народа".

Но что будет после выборов? Насколько велика вероятность того, что локдаун будет введен в ноябре?

Безусловно, многое будет зависеть от объективных показателей - роста заболеваемости и заполняемости койко-мест. Но, как уже писала "Страна", большую роль будет играть и то, какую политику изберут в Евросоюзе. Если там вновь будет введен тотальный карантин, то повышается вероятность того, что и наши власти пойдут по тому же пути.

Правда, на другой чаше весов - экономические проблемы. Украинский бизнес и граждане еще не оправились от первого локдауна. И второго многие просто могут не выдержать.

Кроме того, даже среди медиков нет однозначного мнения поможет ли тотальный карантин бороться с эпидемией.

Так, известный врач, завлаборатории в институте микробиологии и иммунологии им. Мечникова, Андрей Волянский считает, что у нас только-только наступает первая волна коронавируса.

При этом он не советует властям вводить новый локдаун - он снова растянет болезнь во времени, как это было с весенним карантином, и еще больнее ударит по экономике страны.

"В последние дни основная тональность комментариев ситуации с коронавирусом - трагическая. Количество инфицированных перешагнуло 5000 за сутки, количество летальных исходов превысило 100. В воздухе запахло новым локдауном. Сразу после выборов, которые должны состояться при любой погоде.

Первый ответ, приходящий на ум: "Ну и что?" Даже 150 летальных исходов - это только 10% ежесуточных летальных исходов в Украине. К 1 января 2021 года сovid унесет 12-15 тысяч жизней, это 2-2,5% всех летальных исходов. Коронавирус - основная тема новостей. Каналы и порталы соревнуются с исполнительной властью: кто больше напугает еле живое от страха население. Все (власть, медики, рядовые граждане) забыли об инфарктах, онкологии, туберкулезе и СПИДе. Отсутствие рационального мышления в отношение covid-19 стало нормой. Я постоянно слышу праведные обвинения типа "у вас же не умирали родные...", "вы переболели, теперь вам хватает наглости высокомерно поучать других..." При этом смертельно боящиеся боятся даже сдавать анализ на антитела чтобы выявить 5-10% бессимптомно переболевших.

Почему в Украине первая волна начинается именно сейчас? В какой-то степени случайность. В момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). В мае -июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение. В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до 50. И только теперь мы встречаем настоящую первую волну. Только сейчас началась фаза быстрого роста (3-й рисунок), которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150-200 летальных исхода в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20-30%) в апреле-мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали 7 месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 тысяч коек.

Я сегодня впервые держал в руках пакистанскую реплику ремдесевира. Цена 6 флаконов на курс лечения на черном рынке 2500$. Препарат в Украине не зарегистрирован. Является ли он панацеей? Нет, но предполагается, что более эффективен, чем другие противовирусные препараты. Почему до сих пор не зарегистрировали? Вопрос риторический. Сывороток против столбняка и дифтерии в Украине нет до сих пор.

Сегодня министр здравоохранения на утреннем брифинге обратился к пожилым людям. Попросил почаще пользоваться антисептиком и не выходить из дома без крайней необходимости. Иных вариантов защиты групп риска, похоже, у исполнительной власти нет.

В такой ситуации отсутствия какого-либо арсенала рациональных действий и невозможности из этого бюджета вытащить еще что-то, новый локдаун может стать имитацией деятельности. Хотелось бы предостеречь исполнительную власть от этого шага, во-первых и крупные предприятия, и мелкий и средний бизнес без государственной поддержки с трудом оправились после первого локдауна. Во-вторых, он опять растянет первую волну и еще более усугубит проблемы".