В понедельник, 12 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян будет находиться в Москве с официальным визитом, в ходе которого в центре внимания будет ситуация в Карабахе. Ожидается прибытие в Москву и главы МИД Азербайджана.

Между тем, Ереван и Баку уже обвинили друг друга в нарушении перемирия в регионе.

Так, Мнацаканян пробудет в Москве до 13 октября. "Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорно-карабахского урегулирования. В развитие договоренностей, достигнутых в Москве 9-10 октября на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", - сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Между тем, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о том, что азербайджанские военные утром 12 октября стреляют на юге Карабаха. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Обстановка на линии соприкосновения ночью была относительно стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении", - написал он.

В свою очередь, Баку также обвиняет Ереван в нарушении перемирия в Карабахе в ночь с 11 на 12 октября.

"В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия, подразделения вооруженных сил Армении несколько раз предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции. В результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана в Facebook.

Напомним, в ходе переговоров в Москве в пятницу, 9 октября, представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии. "Страна" подробно разбиралась, что означает первое за 13 дней перемирие в Карабахе.

Также мы писали о том, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах сразу после перемирия.