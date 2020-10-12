По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине подтвердилось еще 4 420 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 265 454 человека.

Добавим, что вчера, 11 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 261 034 человека. Так же было выявлено 4 768 новых случаев заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 5 015 пациентов с этим диагнозом (+ 43 за сутки). Выздоровели уже 114 410 человек (+ 903). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 146 029 человек (+ 3 474).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что у соперника "Шахтера" по группе Лиги чемпионов коронавирусом заразились уже шесть футболистов.

Также "Страна" рассказывала о том, что Билл Гейтс назвал единственный шанс для человечества победить Covid-19.