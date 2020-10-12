С понедельника, 12 октября, в Украине вступило в силу новое коронавирусное зонирование регионов. Два населенных пункта попали в "красную" зону, где действуют самые строгие карантинные меры. Также значительно расширен список "оранжевых" городов.

К "красной" зоне относятся:

город Сумы Сумской области;





город Канев Черкасской области.

К "оранжевой" зоне относятся:

город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;





города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;





город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;





города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;





города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Олевский, Пулинський, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;





город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;





города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;





города Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;





города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;





города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;





город Львов, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;





город Николаев и Николаевский район Николаевской области;





города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;





города Полтава и Миргород Полтавской области;





города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;





города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;





города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;





города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;





города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Летичиський, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;





города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинський, Драбовский, Жашковский, Звенигродський, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манківський, Монастырищенский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;





города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, глубокий, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Бахмачский, Варвинский и Носовский Черниговской области;





города Чернигов и Нежин, Бахмачский, Варвинский и Носовский Черниговской области; город Киев.

В "желтую" зону попали:

города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;





Гороховский, Иваничевский Камень-Каширьский, Ковельский, Локачинский, Любешівськтй, Любомльский, Маневичский, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;





города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;





города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецьк, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;





город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусильвський, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевского района Житомирской области;





города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;





города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;





города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;





города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;





города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;





города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;





города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южное, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарівський, Ивановский, Измаильский, Харьков, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;





города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг и Лубны, Великобагачинський, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;

Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;





Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области; города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Бурынский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Ахтырский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;





города Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковская районы Херсонской области;





города Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковская районы Херсонской области; города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;





город Прилуки, Бобровицкий, Борзнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Репкинский, Сосницкий, Сребнянский и Черниговский районы Черниговской области.

Напомним, уже на этой неделе в Украине резко ужесточают карантин. Планируется перевод учебных заведений на дистанционку, запрет работы развлекательных заведений и заведений общепита после 22:00 и запрет на массовые мероприятия.

Также мы писали о том, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".