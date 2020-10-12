Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение дебатов между главными претендентами на пост президента США.

Дональд Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Джо Байден на телеканале ABC в этот четверг, 15 октября.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно многочисленным источникам телеканала, команда Трампа ведет переговоры с NBC о встрече с избирателями. Предполагается, что скорее всего она пройдет на открытом воздухе в Майами. Вероятным модератором данной встречи станет соведущая шоу "Today" Саванна Гатри.

Отмечается, что официального подтверждения от NBC нет, и планы Трампа могут измениться.

Между тем, Байден собирается принять участие во встрече, организованной телеканалом ABC так же в этот четверг, в 20:00 (03:00 по Киеву). Модератором будет ведущий Джордж Стефанопулос.

Ранее "Страна" сообщала, что Twitter пометил сообщение Трампа об излечении от Covid-19, как потенциально опасное.