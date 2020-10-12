Знаменитый американский миллиардер, меценат и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ преодолеть пандемию коронавируса на планете.

Человечество сможет вернуться к нормальному течению жизни только в том случае, если будет разработана доступная и суперэффективная вакцина от коронавируса.

Об этом Билл Гейтс заявил в эфире телеканала NBC.

Гейтсу задали вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии Covid-19.

"Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной для всех вакцины", - ответил Гейтс.

По его словам, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном итоге покончить с ним.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, Одессе и Мариуполе построят большие госпитали для больных коронавирусом.