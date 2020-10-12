Российская государственная компания "Роскосмос" объявила об амбициозных планах по созданию космического транспортера с ядерным двигателем, который сможет доставлять грузы на планеты Солнечной системы.

На разработку планируется потратить 4,2 млрд рублей, как передает агентство РИА "Новости".

В официальной заявке речь идет о планах разработать проект "по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон".

Напомним, что в июле гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия разрабатывает ядерный космический двигатель, чтобы отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.

Ранее "Страна" сообщала, что страница косморобота Федора в Twitter удалена после критических постов в адрес космонавтов России.