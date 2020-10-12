Популярная социальная сеть Twitter оперативно отреагировала на сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он успешно преодолел заражение коронавирусом и более не является источником инфицирования.

Соответствующий пост главы Белого дома был признан таким, что вводит пользователей в заблуждение.

Президент США написал следующее: "Вчера было полное и абсолютное согласие врачей Белого дома. Это означает, что я не могу заразиться (иммунитет) и не могу заразить. Очень приятно знать!".

И вот как сеть пометила это сообщение американского лидера: "Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с Covid-19. Тем не менее, Twitter определил, что, возможно, в интересах общественности, сообщение должно оставаться доступным".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обругал темнокожего баскетболиста Леброна Джеймса за поддержку демократов.