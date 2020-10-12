Вчера, 11 октября, в Минске оппозиция провела "Марш гордости", посвященный двум месяцам с начала митингов протеста в стране после президентских выборов.

Власти жестко отреагировали на шествие, ОМОН провел массовые задержания.

Белорусские правозащитники по состоянию на 06:00 12 октября заявляют о 586 задержанных на воскресных акциях протеста. Полный список задержанных демонстрантов опубликован на сайте правозащитного центра "Вясна".

Среди задержанных - десятки журналистов. Большая часть задержаний произошла в Минске. Так же задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Напомним, что у стелы "Минск город-герой" произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Так же собравшихся демонстрантов избивали неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах с дубинками.

Ранее "Страна" передавала, что очевидцы сообщили о взрыве в центре Минска. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.