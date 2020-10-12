Талибан поддержал президента нынешнего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал CBS News в телефонном интервью, что Талибан считает, что Трамп победит на предстоящих выборах, потому что он показал себя политиком, выполнившим все основные обещания, которые он дал американскому народу.

"Мы думаем, что большая часть американского населения устало от нестабильности, экономических неудач и лжи политиков и снова будет доверять Трампу, потому что Трамп решителен, может контролировать ситуацию внутри страны. Другие политики, включая Байдена, скандируют нереалистичные лозунги. Некоторые другие группы, которые меньше по размеру, но вовлечены в военный бизнес, включая владельцев компаний по производству оружия и других, которые каким-то образом получают выгоду от продления войны, они могут быть против Трампа и поддерживать Байдена, но их число среди голосующих невелико", - сказал Муджахид.

Он также надеется, что Трамп в случае победы положит конец американскому военному присутствию в Афганистане.

"Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец военному присутствию США в Афганистане", - сказал Муджахид.

Представитель боевиков отметил, что, хотя президент США и может казаться нелепым для всего остального мира, но для "для талибов он здравомыслящий и мудрый человек".

Другой представитель движения сообщил, что сообщение о заражении Трампа коронавирусом было воспринято "Талибаном" "с обеспокоенностью".

"Когда мы узнали, что у Трампа положительный тест на COVID-19, мы были обеспокоены его здоровьем [...]", - отметил он.

Между тем в кампании Трампа заявили, что президент США не принимает поддержку талибов.

"Мы отвергаем ваше одобрение. Талибы должны знать, что президент всегда будет защищать интересы Америки всеми необходимыми средствами, а не как Джо Байден, который выступал против ликвидации Усамы бен Ладена и Касема Сулеймани", - заявили в штабе Трампа.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что после коктейля из крови трех жителей Сингапура чувствует себя фантастически.

Лечащий врач американского лидера заявил, что Трамп больше не является переносчиком вируса Covid-19.