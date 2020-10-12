В понедельник небольшие дожди вероятны только в западных областях, температура ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных областях местами небольшой дождь, ночью и утром туман, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13°, в южной части 11-16°, днем ​​18-23°, в западных областях 15-17°, в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем ​​7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник осадки тоже не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 11-13°, днем ​​около 20°, на Киевщине ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 октября днем ​​в Одесской и Винницкой областях небольшой, в западных областях умеренный (на Закарпатье, в Карпатах и ​​Прикарпатье значительный) дождь; на остальной территории в течение суток без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем ​​в западной части местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 7-12°, на юге Украины до 15°; днем 19-24°, в западных и северных областях 16-21°.

14 октября ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом), в большинстве западных и Одесской областях значительные, в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях небольшие дожди; на остальной территории Украины днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, в западных областях местами порывы 15-20 м / с. Температура в западных областях ночью 4-9 ° тепла, днем ​​8-13 ° (в Карпатах на протяжении суток 0-5 ° тепла); на остальной территории ночью 7-12 °, на юге страны до 15 °, днем ​​16-21 °, на востоке до 24 °, в северных областях 14-19 °.

На Киевщине 13-14 октября переменная облачность, без осадков, только ночью 14 октября небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом 14 октября на юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 7-12 °; днем 13 октября 16-21 °, 14 октября 14-19 °.

Синоптики прогнозируют 15 октября в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. 16 октября ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем ​​в Украине, кроме юго-восточной части, временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом). Температура в южной и восточной частях страны ночью 8-14°, днем ​​17-23°; на остальной территории ночью 4-10° тепла, днем ​​13-19 °, 15 октября в северо-западных, 16 октября в западных, северных и Винницкой областях 8-14 °.

В столичном регионе 15 октября без осадков, 16 октября временами дождь. Температура ночью 4-9° тепла; днем 15 октября 13-18°, 16 октября 9-14°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 12 октября.

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