Первая миссия NASA "Осирис-РЕКС" по сбору образцов астероидов обнаружила следы воды на астероиде Бенну.

Об этом сообщает портал Sky Telescope.

Отмечается, что карбонатные горные породы, которые кристаллизовались через несколько миллионов лет после рождения Солнечной системы, лежат на поверхности Бенну.

По мнению ученых, эти породы, скорее всего, образовались в воде на значительно большей планете, прежде чем оказаться на поверхности астероида.

Космический корабль NASA должен вернуться на Землю в 2023 году для детального анализа собранных на Бенну материалов.

Бенну - примитивное тело, богатое углеродными хондритами. Ранее ученые исследовали такие астероиды лишь в виде метеоритов, измененных при прохождении через земную атмосферу.

Астероид Бенну обнаружен в 1999 году и является вторым самым опасным для Земли.

Ранее "Страна" информировала, что запущенная в космос Tesla с манекеном Starman сблизилась с Марсом.

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