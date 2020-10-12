Снимок Тилахана Тармапалана, на котором запечатлено стало слонов, ищущих пропитание на свалке в Шри-Ланке, одержал победу в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB).

Об этом сообщает ВВС.

На фотографии группа слонов бродит по свалке, недалеко от заповедника в округе Ампара, в поисках еды.

Отмечается, что недавно власти запретили свалку около заповедника из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.

По мнению судей, которые выбрали работу Тармапалана, она лучше всех отражает тему конкурса в этом году: "Наш меняющийся мир". Победа принесла ему награду в размере $1 300.

Победителем конкурса RSB "Юный фотограф года" стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, которые охотятся на рыбу, сидя на шестах, оставленных рыбаками.

Среди других работ, отмеченных жюри, оказалась фотография под названием "Конец мечтам" Саптараши Гаена, округ Хугли в штате Западная Бенгалия в Индии.

Экстремальные погодные условия случаются все чаще и чаще, поэтому важно понимать, какое влияние они оказывают не только на людей, но и на природу в целом. На снимке два птенца филиппинского ткача выпали из гнезда во время циклона и погибли.

Напомним, ранее сообщалось, что больше трех сотен слонов один за другим погибли по неизвестной причине у водопоя в Африке.

Также мы писали, что в прошлом году в Зимбабве из-за сильной засухи погибли десятки африканских слонов.