В Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Таджикистана объявили о завершении выборов президента страны и приступили к подсчетам голосов. Избирательные участки были закрыты в 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает "Интерфакс" вечером в воскресенье.

"Предварительные результаты выборов президента Таджикистана будут объявлены завтра в 10 часов по местному времени", - сообщил председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода.

Отмечается, что окончательные результаты, согласно законодательству страны, будут обнародованы не позднее, чем через две недели после проведения выборов.

Выборы были объявлены состоявшимися уже к 15 часам по местному времени, когда явка избирателей составила более 70%.

"К 15 часам в стране проголосовало 3 млн 495 тыс. 215 избирателей, или 70,71% от общего числа зарегистрированных избирателей", - сообщал журналистам председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода.

Он заявил, что выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей от списочного состава.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, в Таджикистане прошли очередные президентские выборы. На данный момент главой государства является Эмомали Рахмон, который руководит страной уже 28 лет. Он идет уже на свой пятый срок, оппозиция Таджикистана призывает к бойкоту выборов.