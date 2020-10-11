Правительство России выделило 5,82 млрд рублей (почти 76 млн долларов) на обеспечение аннексированного Крыма водой, потому как полуостров продолжает страдать от ее недостатка.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Указывается, что на 4,95 млрд рублей должны построить водозабор на реке Бельбек, а также создать инфраструктуру для переброса воды из Кадыковского карьера. Строительство будет вести российское Министерство обороны.

Также правительство РФ выделит еще 870 млн рублей на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и создания новых скважин.

Кабмин заявляет, что средства предоставят по поручению президента РФ Владимира Путина, что должно "улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове".

Ранее "Страна" подробно писала в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти.