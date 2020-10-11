Польский президент Анджей Дуда, который сегодня прибыл в Украину с официальным визитом, посетил польское военное кладбище в Быковне (Киев), почтив память жертв Катыни.

Об этом польский лидер сообщил на своей странице в Твиттере.

"Правда и память должны продолжаться. Сегодня на польском военном кладбище в Быковне почитаю память замученных 80 лет назад НКВД 3435 польских заключенных из украинского Катынского списка, погибших за свободную и суверенную Польшу", - написал Дуда.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, что будет делать и куда поедет в Украине президент Польши Дуда. Как сообщалось, завтра он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего отправится в Одессу, где примет участие в подписании ряда двусторонних экономических документов.

Отметим, что ранее Зеленский попросил Дуду восстановить могилу УПА в Польше.