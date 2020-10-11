"Живая" вакцина от коронавируса, которую разработали в московском Центре имени М.П. Чумакова, уже три дня проходит испытания.

Первые промежуточные результаты озвучил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

По его словам, у российских добровольцев не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции.

Ранее Ишмухаметов указал, что эта вакцина содержит цельный вирус, и такие препараты считаются классикой. "Это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99 процентов вакцин в мире", — отметил он. Ученый также обратил внимание, что такая вакцина с цельным вирусом с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.

Испытания нового препарата пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и уже начались в Новосибирске. В них примут участие более трех тысяч человек. После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" предложил закупать российскую вакцину от Covid-19 в случае ее эффективности.

Также мы писали, что в ВОЗ рассчитывают, что вакцина от коронавируса появится уже к концу года.