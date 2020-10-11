Пока украинцы ищут тайные пути, как проникнуть на Запад в обход карантинных запретов, законный полет в страны Европы через Польшу превратился в настоящее испытание.

Из-за карантина польские пограничники в варшавском аэропорту имени Шопена, через который многие добираются в другие страны мира, подолгу проверяют, придираются к документам, а сама пересадка похожа на настоящий многочасовой квест (и есть риск не успеть на следующий рейс).

Билет из Украины через Варшаву в другие страны ЕС (в обе стороны) стоит около 10-12 тыс. грн.

В такую "переделку" попала медик из Ивано-Франковска Оксана Воробий, которая на законных основаниях живет в Швеции и имеет право на въезд.

"Когда мы вышли из самолета в Варшаве в два часа дня 11 октября, 20 минут стояли на повторную авиационную безопасность на транзитный выход, который вел на этаж, где летят рейсы не ЕС. Потом 25 минут я и еще люди из львовского аэропорта, которые летят дальше по Европе) бегали по аэропорту, пытаясь найти транзит в шенген-зону. Он всюду закрыт. Сказали выходить в город и повторно заходить в аэропорт. Выход в город в трех местах тоже закрыт", - поделилась она в историях в своем профиле miss_maleficient в Instagram эпопеей с полетом из Львова в Стокгольм с пересадкой в Варшаве.

Когда запутавшиеся пассажиры спрашивали у сотрудников аэропорта, им говорили идти то на третий этаж, то на первый. В конце концов какой-то пограничник пустил группу украинцев через какой-то коридор, и они только тогда попали на паспортный контроль.

"А там стояла очередь на час, такого раньше никогда не видела. Работало четыре окошечка, а очередь не двигалась. Почему? Работник одного окошечка (куда попала я)смотрел на каждое фото две минуты нон-стоп (я не преувеличиваю) и крутил в руках паспорт и карточку ВНЖ еще пять минут. Пару людей доказывали, что запрет на въезд в Швецию людей-неграждан и без шведских документов их не касается. Другие давали справки на иероглифах и говорили, что они группа студентов, которые едут в Мюнхен на учебу, но английского они не знают и документов нет. Горячие восточные мужчины доказывали, что в Италию им очень надо, ну и что туризм не закрыт", - рассказывает украинка, как проходил паспортный контроль.

И вот когда наконец-то Воробий прошла пристальный паспортный контроль, оказалось, что еще один транзитный переход закрыт.

"Вышли к отделению получения багажа, увидели еще какой-то знак транзита, по маленькому темному коридору дошли к еще одной внутренней авиационной безопасности. Дальше снова заставили доставать ноутбук, запикал на сканере мой бюстгальтер. снимать обувь и по кругу", - описывает девушка почти трехчасовые "приключения" пассажиров львовского самолета в варшавском аэропорту.

Также украинцы жалуются на предвзятое отношение поляков, особенно к львовянам.

"Такого хамского персонала я нигде и никогда не встречала. Особенно менялось все, когда говорили, что мы из Львова прилетели. Одна "пани" просто демонстративно повернулась ко мне спиной, когда я спросила у нее, где выход. Одному сотруднику не понравилось что-то в моем рюкзаке (где все ок и никакого нарушения), и он сам открыл его и сказал мне "не лезть". Трое не могли понять ни английского, ни украинского языков. Запломбированный пакет из duty free мог отправиться в мусорник, потому что "да это же Львов, это не считается duty free". Я заплатила за этот билет сумасшедшие деньги, и получила такое", - возмущается Воробий.

Таких историй о варшавском транзите - немало.

Львовянка Галина Янкив летела с мужем-немцем через Варшаву в Берлин в начале октября и тоже пережила стресс.

"Мы не могли найти нужный выход, на контроле вымотали все нервы, рассматривали, как преступницу. А когда сотрудники аэропорта узнавали, что я из Львова, презрительно кривились и делали вид, что не понимают. Еле успела на рейс до Берлина", - делится со "Страной" Янкив.