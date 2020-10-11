Пара участника группы "Время и Стекло" Позитива (Алексей Завгородний) и Юлии Сахневич не вышла на паркет проекта "Танцы со звездами".

Об этом Позитив объявил в прямом эфире канала "1+1" по видео-включению из своего дома.

Позитив сообщил, что у него позитивный тест на коронавирус, результат он получил прямо накануне эфира. Его партнёрша Юлия Сахневич чувствует себя плохо, на репетиции теряла сознание, но у неё тест на коронавирус негативный.

"Если здоровье позволит, в следующий раз мы покажем наш танец онлайн. Мы подготовили пасадобль", - сообщил Алексей в эфире шоу, выйдя на прямую видео-связь с ведущими проекта.

Отметим, что это уже четвертый случай заражения коронавирусом на проекте. Первыми были Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая (они уже выздоровели и вернулись на паркет), затем Олег Винник (был дисквалифицирован из шоу, так как пропустил два эфира, а теперь - Позитив.

Если в следующий раз зритель не увидит их номер, Позитив с партнершей тоже покинут проект.

Напомним, ранее сообщалось, что не веривший в коронавирус актер Иван Краско заболел Covid-19. Ложиться в больницу отказался.

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