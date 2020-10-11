NASA отложила запланированный на последний день октября запуск корабля на МКС
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в ноябре.
Об этом сообщили в NASA.
Дополнительное время понадобилось для завершения тестирования оборудования и анализа данных.
Ранее пуск был запланирован на 31 октября.
"Благодаря партнерству со SpaceX, NASA имеет полное представление о данных запуска и испытаниях компании", - говорится в сообщении NASA.
На МКС должны отправиться космонавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский космонавт Соити Ногути. Их миссия продлится полгода.
Ранее в НАСА сообщили, что автоматика заблокировала запуск космического грузовика на МКС.
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