Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в ноябре.

Об этом сообщили в NASA.

Дополнительное время понадобилось для завершения тестирования оборудования и анализа данных.

Ранее пуск был запланирован на 31 октября.

"Благодаря партнерству со SpaceX, NASA имеет полное представление о данных запуска и испытаниях компании", - говорится в сообщении NASA.

На МКС должны отправиться космонавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский космонавт Соити Ногути. Их миссия продлится полгода.

Ранее в НАСА сообщили, что автоматика заблокировала запуск космического грузовика на МКС.

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