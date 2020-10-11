В Печерском районном суде Киева отказались удовлетворить иск о защите чести и достоинства мэра Черкасс Александра Бондаренко к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в решении суда, передает "Интерфакс-Украина".

Бондаренко обратился в суд после того как Зеленский публично назвал его бандитом.

"Отказать в удовлетворении иска лица 2 к президенту Украины лицо 3 о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - сказано в решении суда.

Также в суде отметили, что апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней со дня его провозглашения.Если в судебном заседании объявлена только вступительная и резолютивная части судебного решения, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

Как отмечается, исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что высказывания ответчика не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленную в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения с должностным лицом, которое, по мнению Зеленского, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица президентом.

Напомним, 20 мая глава государства раскритиковал мэра Черкасс за то, что тот рано смягчил карантин. Зеленский сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет", под бандитами имея в виду Бондаренко.

На следующий день градоначальник заявил, что подаст на президента в суд. 27 мая Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против Зеленского.

Отметим, что сам Зеленский заявил, что не называл мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом.