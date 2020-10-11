В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Беларуси.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", - проинформировали в пресс-службе. "Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", - отметили там.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Ранее сообщалось, что в Беларуси разрешили физические испытания на первом блоке АЭС.

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