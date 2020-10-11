В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что не рекомендуют украинцам использовать приложение "Дия" при голосовании на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книги или ID-карты", - написала секретарь.

По ее словам, предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дия" можно только при условии наличия у участковой избирательной комиссии (УИК) технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, однако сейчас таких устройств нет.

Кроме того, Гатауллина заявила, что избирателям нужно снимать маски, чтобы члены УИК могли установить из личность прежде, чем выдавать бюллетени.

Также секретарь ЦИК добавила, что при проверке паспорта страницу с местом регистрации проверять не нужно, а отсутствие в паспорте, вклеенного в 25 или 45 лет, фото не является основанием для не выдачи бюллетеня.

Напомним, ранее в ЦИК разъяснили, как правильно заполнять избирательный бюллетень.

Также сообщалось, что в ЦИК постановили, что на Донбассе пройдут выборы в районные советы.