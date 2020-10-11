Министерство образования и науки Украины рекомендовало ВУЗам перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября, включительно.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.

"Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шкарлет заявил, что все студенты должны выехать из общежитий на этот период. При этом он добавил, что им вернут средства за проживание.

Напомним, ранее глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий заявил, что все ВУЗы в Украине переводят на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что в Минобразования назвали дату ухода украинских школ на внезапные каникулы.