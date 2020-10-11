МОН отправил ВУЗы на дистанционку на месяц. Фото: Pixabay

Министерство образования и науки Украины рекомендовало ВУЗам перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября, включительно. 

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.

"Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября", - говорится в сообщении. 

Кроме того, Шкарлет заявил, что все студенты должны выехать из общежитий на этот период. При этом он добавил, что им вернут средства за проживание. 

Пост Шкарлета в Телеграме

Напомним, ранее глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий заявил, что все ВУЗы в Украине переводят на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что в Минобразования назвали дату ухода украинских школ на внезапные каникулы.

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